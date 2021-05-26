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شكرا لقرائتكم إحباط تهريب 140 كبسولة من الكوكايين مخبأة بأحشاء رجل وامرأة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26
إحباط تهريب 140 كبسولة من الكوكايين مخبأة بأحشاء رجل وامرأة
بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأربعاء، إحباط تهريب كمية من الكوكايين مخبأة بأحشاء رجل وامرأة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.
إحباط تهريب كوكايين:
وفي التفاصيل: أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محاولتي تهريب 140 كبسولة من الكوكايين المخدر بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.
ضبط مهرب ومهربة:
وأوضحت الهيئة، أن كمية الكوكايين وجدت مخبأة بداخل أحشاء المهرب والمهربة وهم قادمون من الخارج.
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