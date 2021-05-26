إحباط تهريب 140 كبسولة من الكوكايين مخبأة بأحشاء رجل وامرأة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأربعاء، إحباط تهريب كمية من الكوكايين مخبأة بأحشاء رجل وامرأة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.

إحباط تهريب كوكايين:

وفي التفاصيل: أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محاولتي تهريب 140 كبسولة من الكوكايين المخدر بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.

ضبط مهرب ومهربة:

وأوضحت الهيئة، أن كمية الكوكايين وجدت مخبأة بداخل أحشاء المهرب والمهربة وهم قادمون من الخارج.



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