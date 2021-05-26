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شكرا لقرائتكم مجلس شباب المنطقة الشرقية يطلق المحفظة الشبابية لدعم المشاريع الريادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26
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مجلس شباب المنطقة الشرقية يطلق المحفظة الشبابية لدعم المشاريع الريادية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلق مجلس شباب المنطقة الشرقية بكورة أعماله لهذا العام التي تستهدف شباب المنطقة من خلال برنامج “المحفظة الشبابية”؛ وذلك لدعم المشاريع الريادية.
التسجيل في المحفظة الشبابية:
المحفظة الشبابية تتيح دعمًا لعددٍ من مشاريع وأنشطة الشباب المقترحة، والتسجيل بالمحفظة يأتي وفقًا لشروط معينة.
هذا ويستمر التسجيل الذي بدأ من تاريخ 24 مايو حتى 4 يونيو.
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