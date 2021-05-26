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مجلس شباب المنطقة الشرقية يطلق المحفظة الشبابية لدعم المشاريع الريادية

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شكرا لقرائتكم مجلس شباب المنطقة الشرقية يطلق المحفظة الشبابية لدعم المشاريع الريادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

مجلس شباب المنطقة الشرقية يطلق المحفظة الشبابية لدعم المشاريع الريادية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلق مجلس شباب المنطقة الشرقية بكورة أعماله لهذا العام التي تستهدف شباب المنطقة من خلال برنامج “المحفظة الشبابية”؛ وذلك لدعم المشاريع الريادية.

التسجيل في المحفظة الشبابية:

‏المحفظة الشبابية تتيح دعمًا لعددٍ من مشاريع وأنشطة الشباب المقترحة، والتسجيل بالمحفظة يأتي وفقًا لشروط معينة.

هذا ويستمر التسجيل الذي بدأ من تاريخ 24 مايو حتى 4 يونيو.

المحفظة الشبابية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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