مجلس شباب المنطقة الشرقية يطلق المحفظة الشبابية لدعم المشاريع الريادية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلق مجلس شباب المنطقة الشرقية بكورة أعماله لهذا العام التي تستهدف شباب المنطقة من خلال برنامج “المحفظة الشبابية”؛ وذلك لدعم المشاريع الريادية.

التسجيل في المحفظة الشبابية:

‏المحفظة الشبابية تتيح دعمًا لعددٍ من مشاريع وأنشطة الشباب المقترحة، والتسجيل بالمحفظة يأتي وفقًا لشروط معينة.

هذا ويستمر التسجيل الذي بدأ من تاريخ 24 مايو حتى 4 يونيو.

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