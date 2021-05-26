التفكير الناقد والدفاع عن النفس.. شاهد نماذج المناهج الجديدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت قناة العربية مقطع فيديو قالت إنه يتضمن بعضًا من المواد الدراسية التي سيتم تدريسها في مرحلة التعليم العام وفق خطط تطوير المناهج الجديدة التي أعلنها وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ اليوم.

وتضمن مقطع الفيديو بعض الكتب التي جاءت بمسميات من بينها: التفكير الناقد، والدفاع عن النفس، والمهارات الرقمية، ووحدة وطني، والمهارات الحياتية والأسرية إضافة إلى التربية الوطنية والتربية الإسلامية.

المناهج الجديدة

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ كشف اليوم عن التقويم الدراسي الجديد وما يتضمنه من أمور جديدة أبرزها أن يكون العام الدراسي على 3 فصول دراسية وليس 2 وكل فصل مدته 13 أسبوعًا على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 183 يومًا مع إجازات أسبوعية طويلة في بعض الحالات.

الخطط الدراسية

وأضاف الدكتور آل الشيخ أنه سيتم من العام الدراسي المقبل؛ تطبيق خطط دراسية مطورة تتسق مع متطلبات مرحلة تطوير المناهج، وإدخال مناهج جديدة، من خلال رفع كفاءة الأوزان النسبية، مبينًا أنه سيتم تضمين مواد جديدة، وتطوير المناهج وتقديم تدريس مواد أخرى؛ بناءً على احتياج كل مرحلة وفصل دراسي.

شارك الخبر