6 ملايين ريال لصيانة الحدائق بالعاصمة المقدسة

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وتعمل الأمانة على تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة والتشجير للحدائق والشوارع وممرات المشاة وزراعة الزهور بالساحات العامة، وتأهيل المسطحات الخضراء.
ويبلغ عدد الحدائق التي تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة 290 حديقة، وتسعى الأمانة إلى تطوير الأماكن الترفيهية مثل المتنزهات البرية وغيرها للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتقديم أفضل الخدمات البلدية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من جهة ثانية أزالت أمانة العاصمة المقدسة أكثر من 50 طنا من مخلفات البناء على امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان بمكة المكرمة، حيث قامت بتنظيف الساحات الفضاء وإزالة الأنقاض مجهولة المصدر ضمن جهودها لمعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري في مجال إزالة مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر الملقاة في الأراضي الفضاء.
وأكدت البلدية مواصلة الجهود والقيام بالجولات الميدانية المستمرة وإنذار المخالفين من ملاك المباني بضرورة رفع مخلفات البناء، حاثة جميع أصحاب المباني ممن لديهم ترميمات أو عمائر تحت الإنشاء بالتعاقد مع الشركات الناقلة المتخصصة في نقل مخلفات البناء ونقلها إلى المرمى العام، وعدم الاستعانة بأصحاب المعدات غير المرخصة التي يديرها عمالة غير نظامية مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.
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