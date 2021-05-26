شكرا لقرائتكم خبر وزير التعليم: سنة دراسية بـ3 فصول و12 إجازة خلال العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم وزارة التعليم تطبيق التقويم الدراسي بنظام 3 فصول بدلا من فصلين دراسيين خلال الدراسي الجديد لعام 1443هـ للتعليم العام، على أن يتكون كل فصل دراسي من 13 أسبوعا، فيما يتضمن التقويم الدراسي الجديد 12 إجازة أثناء العام الدراسي، وفي كل فصل دراسي إجازات نهاية أسبوع مطولة Long weekend، كذلك إجازة بين كل فصل وآخر. ويبدأ التقويم الدراسي الجديد اعتبارا من الأحد 21 محرم 1443هـ وينتهي الخميس 1 ذي الحجة 1443هـ.

وأوضح وزيرالتعليم الدكتور حمد الشيخ آلية التقويم الدراسي الجديد لعام 1443هـ للتعليم العام، متضمنا تطوير المناهج والخطط الدراسية والفصول الثلاثة وما يتبعها من تطويرات إضافية، عادا تلك العناصر المفاصل الحيوية للتطوير؛ لمواكبة ومنافسة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في مقر الوزارة، أن مشروع تطوير النظام التعليمي يمثل المرحلة الأولى لعمل مستمر يشارك فيه الجميع لصنع مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن الذين يستحقون نظاما تعليميا يحقق أحلامهم وطموحاتهم، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في رحلة التطوير للنظام التعليمي، من خلال الاستثمار الأمثل للعام واليوم الدراسي والموارد التعليمية، ورفع مستوى كفاءة منظومة التعليم.

وأضاف آل الشيخ أنه سيتم من العام الدراسي المقبل تطبيق خطط دراسية مطورة تتسق مع متطلبات مرحلة تطوير المناهج، وإدخال مناهج جديدة، من خلال رفع كفاءة الأوزان النسبية، مبينا أنه سيتم تضمين مواد جديدة، وتطوير المناهج وتقديم تدريس مواد أخرى؛ بناء على احتياج كل مرحلة وفصل دراسي.

وأشار إلى أنه على مدى عامين من العمل المتواصل في وزارة التعليم، وبناء على دراسات متأنية قامت بها فرق متخصصة؛ تم التوصل إلى نتيجة رئيسة، أن نظام التعليم الحالي يحتاج إلى تطوير حقيقي وعميق، موضحا أن نتائج المملكة في الاختبارات الدولية حاليا أقل من المنخفض، كما أن الفجوة بين سنوات السلم التعليمي وسنوات الدراسة الفعلية تصل إلى 4 سنوات، ولا يمكن معالجة تلك التحديات بأدوات لم يعد لها تأثير، لافتا إلى أن المقارنات مع الدول المتقدمة تعليميا تشير إلى وجود فجوة بين النظام التعليمي في المملكة وبين تلك الدول في عدد الأيام الفعلية للدراسة.

ونوه آل الشيخ إلى ما حققته «مدرستي» خلال العام الدراسي 1442هـ من منجزات وأرقام مكنتها لتكون من ضمن دراسة منظمة اليونيسكو كأفضل 4 نماذج عالمية في التعليم عن بعد بشراكة الجميع، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت نموذجا فريدا من الشراكة مع المجتمع والتكامل مع مؤسساته وتقدير المسؤولية الوطنية، والعمل برؤية استراتيجية تلبي احتياجات المستقبل رغم ظروف الجائحة.

وقدم الشكر والتقدير للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب والإداريين، على جهودهم المميزة وعزيمتهم وتفانيهم في أداء رسالتهم خلال العام الدراسي الاستثنائي، موجها الشكر لكل أم وأب، وكل أفراد الأسرة على شراكتهم الفاعلة مع وزارة التعليم في مساندتهم

لاستمرار العملية التعليمية عن بعد لأبنائهم وبناتهم.

وشدد آل الشيخ على جميع منسوبي التعليم سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا قبل الأول من أغسطس 2021، وذلك حرصا على صحتهم وسلامة الجميع، وسلامة بيئة العمل من المخاطر، وكذلك ضمان انتظام الحضور الفصلي من العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

أبرز ملامح التقويم الدراسي الجديد لعام 1443 ه للتعليم العام:







مواءمة سلاسل جديدة للعلوم والرياضات



تطبيق الفصول الثلاثة



تطوير الخطط الدراسية



الاستمرار في تطوير المناهج



استمرار تطوير المناهج:





تقديم بدء اللغة الإنجليزية إلى الصف الأول الابتدائي



تطبيق سلسلة عالمية جديدة ومتقدمة من الإنجليزية للمرحلتين الابتدائية والثانوية



إثراء محتوى الرياضيات وإعادة تشكيل مصفوفة المدى والتتابع وصياغة الأهداف



زيادة محتوى الرياضيات لكل صف مع الإثراء والرفع من مستوى التطبيقات والتدريبات



إثراء محتوى العلوم وإعادة تشكيل مصفوفة المدى والتتابع وصياغة الأهداف



زيادة محتوى العلوم لكل صف مع الإثراء والرفع من مستوى التطبيقات والتدريبات



21 منهجا جديدا ومطورا للتربية الخاصة



توسيع نطاق تدريس اللياقة والتربية البدنية لتشمل الفتيات



تطوير مناهج التربية الفنية لتشمل الفنون التشكيلية والبصرية والأدائية



مادة المهارات الرقمية بدءا من الصف الرابع الابتدائي وتطبيق سلسلة جديدة عالمية



مادة التفكير الناقد للصفين الثالث المتوسط والأول ثانوي وتطبيق مناهج جديدة



مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس بدءا من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث المتوسط



مادة المهارات الحياتية والأسرية للبنين والبنات بدءا من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث المتوسط



تطوير مناهج الدراسات الإسلامية في كتاب واحد مع المحافظة على الأهداف التعليمية لكل صف



تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية وإثراء قيم المواطنة وتعزيز الشخصية الوطنية



التقويم الدراسي الجديد يتضمن:

12 إجازة

69 عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي باحتساب إجازة نهاية الأسبوع دون إجازة الصيف

39 عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي دون احتساب إجازة نهاية الأسبوع

استمرار رحلة تطوير التعليم:

استثمار أمثل للعام واليوم الدراسي

استثمار الموارد التعليمية

رفع كفاءة منظومة التعليم

المواءمة مع مستهدفات تنمية القدرات

البشرية ورؤية المملكة 203

نظام الـ 3 فصول الدراسية:

13 أسبوعا للفصل الدراسي الأول

13 أسبوعا للفصل الدراسي الثاني

13 أسبوعا للفصل الدراسي الثالث

183 عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصول الثلاثة