شكرا لقرائتكم خبر 5 مبادرات قدمها معهد أبحاث الحج لإثراء تجربة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لإثراء تجربة ضيوف الرحمن، قدم معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، خمس مبادرات، خلال السنوات الخمس الماضية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، منها مشروع قياس مستوى رضا الحجاج والمعتمرين عن الخدمات المقدمة، إضافة إلى منصة وفادة لتدريب العاملين في خدمة ضيوف الرحمن. وعكف المعهد خلال السنوات الماضية على إثراء تجربة ضيوف الرحمن بدراسات ومبادرات مع القطاعات المعنية مستشعرا عظم المسؤولية التي حظي بها لخدمة الحرمين الشريفين وزوارهما ومرتقبا تحقيق طموحات رؤية المملكة المستقبلية وأهدافها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن. من جهة أخرى قام المعهد بالعديد من الدراسات البحثية التي تثري تجربة ضيوف الرحمن منها الأبعاد المختلفة لزيادة الطاقة الاستيعابية، وتقويم المرافق والخدمات في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، إضافة إلى دراسة مؤشرات كفاءة المرافق والخدمات في المسجد الحرام. المبادرات المقدمة لإثراء تجربة ضيوف الرحمن:





مشروع قياس مستوى رضا الحجاج والمعتمرين عن الخدمات المقدمة.



منصة وفادة لتدريب العاملين في خدمة ضيوف الرحمن.



الدعم الفني والاستشاري لاستكمال وتجويد مخرجات ورشة إعداد الخطة التنفيذية لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.



إثراء التجربة الدينية في منظومة الحج والعمرة افتراضيا.



وحدة التطوع في خدمة ضيوف الرحمن.



الدراسات البحثية:



الأبعاد المختلفة لزيادة الطاقة الاستيعابية.



تقويم المرافق والخدمات في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.



مؤشرات كفاءة المرافق والخدمات في المسجد الحرام.



قياس رضا الزوار عن الخدمات المقدمة بالمدينة المنورة لحج 1441.



معايير جودة الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في المسجد الحرام.



بناء معايير جودة الخدمة الصحية في المواسم.



إنتاج مؤشرات حول اتجاهات حجاج الخارج نحو المشاركة في البرامج والأنشطة الإثرائية خلال رحلة الحج.



كانت هذه تفاصيل خبر 5 مبادرات قدمها معهد أبحاث الحج لإثراء تجربة ضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.