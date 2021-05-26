إنشاء 4 معامل بحثية للذكاء الاصطناعي بجامعة الملك خالد

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وأوضح مدير مركز الذكاء الاصطناعي بالجامعة الدكتور سالم العلياني أن المعامل الأربعة تأتي ضمن « وحدة البحث والتطوير» بالمركز، حيث يعنى مركز أبحاث معالجة اللغات الطبيعية بأبحاث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع معالجة اللغات الطبيعية، وأهمها اللغة العربية، مشيرا إلى أن العمل سيتركز على أبحاث تحليل وفهم وإنتاج اللغة عن طريق الآلة، عبر فهم الكلام المنطوق وتحويله إلى نص، والترجمة الذاتية، وتحليل النصوص، وغيرها، كما يعنى معمل أبحاث الذكاء الاصطناعي في الطب، بأبحاث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، كاكتشاف الأمراض وتشخيصها باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومعالجة الصور الطبية، وتحليل البيانات الطبية، والتنبؤ بالأوبئة والأمراض وغيرها.
وحول معمل أبحاث الذكاء الاصطناعي في التعليم بين العلياني أنه سيخدم أبحاث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، كالتنبؤ بمستوى الطالب التعليمي، وبناء أنظمة إرشاد وتوجيه ذاتية، والتعليم التكيفي، في حين يهتم معمل أبحاث الذكاء الاصطناعي في الطاقة بأبحاث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع النفط والغاز، والطاقة الشمسية، والتنبؤ بإنتاج الكهرباء والتنبؤ بالانقطاعات والصيانة وغيرها.
المعامل تتمثل في:
- أبحاث معالجة اللغات الطبيعية
- أبحاث الذكاء الاصطناعي في الطب
- أبحاث الذكاء الاصطناعي في التعليم
- أبحاث الذكاء الاصطناعي في الطاقة
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