شكرا لقرائتكم خبر 1700 جولة على الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1657 جولة رقابية و167 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت والمراكز التجارية والغذائية والأسواق ومنافذ البيع بالمنطقة، وذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة ( كورونا ).

وأسفرت الجولات عن إغلاق 9 منشآت مخالفة، وتحرير 80 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية، لرفع مستوى الالتزام والوعي لدى المنشآت والعاملين فيها، وضبط المخالفين، والتشديد على عدم التهاون في إغلاقها تحقيقا للسلامة العامة، داعية أفراد المجتمع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، والبلدية، وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات وذلك عبر مركز البلاغات 940 الذي تلقى 37 بلاغا عن المنشآت المخالفة.

من جهة ثانية رفعت أمانة المنطقة الشرقية خلال النصف الأول من شهر شوال الحالي، أكثر من 20,000 م3 من الأنقاض والمخلفات بأحياء محافظة النعيرية والمراكز والهجر التابعة، ضمن حملاتها ومبادرتها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة.

وأوضحت الأمانة أن هذه الكميات شملت رفع وإزالة 2200 طن من النفايات الصلبة، وكنس ورفع أكثر من 1200 م3 من الرمال ضمن أعمال الكنس الآلي واليدوي، وتعقيم وتطهير واستبدال 1260 من براميل النفايات والحاويات، إضافة إلى الأنقاض والمخلفات وتسوية الأراضي الفضاء بمداخل المحافظة وأحيائها الداخلية والمراكز والهجر التابعة، واستكمال أعمال ردم تجمعات المياه بالأحياء الجديدة.