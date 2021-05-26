الإطاحة بـ6 مقيمين يسرقون الكيابل بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على 6 مقيمين يسرقون الكيابل في جدة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة جدة من القبض على 6 مقيمين، 5 من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية البنجلادشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، دخلوا مبنى تحت الإنشاء واعتدوا على حراس المبنى وكبلوهم وسرقوا كيابل تقدر قيمتها بمبلغ يزيد على 700,000 ريال، وضبط بحوزتهم طنان من الكيابل المسروقة، تم استردادها وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



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