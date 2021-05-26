تأمين عقود العمالة المنزلية يخفض الأسعار ويقلل المخاطر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد موافقة مجلس الوزراء أمس الأول على إلزام شركات الاستقدام بالتأمين على عقود العمالة المنزلية نيابة عن العميل، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أنه من المنتظر أن التأمين على عقد العمالة المنزلية يضمن حقوق صاحب العمل والعامل، ويخفض الأسعار ويقلل المخاطر كما يعود بالعديد من المنافع لصاحب العمل والعامل.

وقال الراجحي «إن القرار سيحقق العديد من المكاسب مثل زيادة جاذبية سوق العمل السعودي، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، وتحسين العلاقة التعاقدية، فضلا عن تقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية مما سيسهم في خفض الأسعار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إضافة إلى زيادة الالتزام من قبل أصحاب المصلحة.

منافع لصاحب العمل والعامل

• تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة.

• تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي.

• تعويضه في حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل

• تعويض العامل في حال العجز الكلي أو الجزئي الدائم الناتج عن حادث

موافقة مجلس الوزراء:

• التأمين على عقد العمالة المنزلية، لأول سنتين من تاريخ بداية العقد على أن يكون التأمين بعد ذلك اختياريا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل

• إقرار صيغ نماذج وثيقة التأمين وفقا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

• تحديد خطوات إصدار الوثيقة التأمينية وشرائها وآلية دفع أقساطها

فوائد القرار:

زيادة الجذب لسوق العمل السعودي

تسهيل التفاوض الثنائي مع الدول

تحسين العلاقة التعاقدية

تقليل المخاطر في استقدام العمالة المنزلية

خفض الأسعار