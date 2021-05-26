تسجيل 1320 إصابة بكورونا وشفاء 873 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1320 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)؛ ليصبح الإجمالي 444780 حالة فيما تم تسجيل 873 حالات شفاء جديدة ليصبح الإجمالي 427462 حالة. إجمالي الإصابات 444,780 إجمالي الوفيات 7295 حالة وفاة جديدة 17 17 حالة شفاء جديدة 873 الحالات النشطة 10,023 حالات الشفاء 427,462 إصابة جديدة 1320 حالة حرجة 1348

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