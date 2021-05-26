7 جلسات تثقيفية حول الصحة النفسية في بيئة العمل

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وأوضحت مشرفة برنامج تعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل بالمركز الأخصائية ندى بن عبود أن الجلسات التثقيفية جرى إعدادها لتكون ملمة بمختلف الجوانب التي تهم العاملين في هذه القطاعات، مبينة أن محاور الجلسات اشتملت على تعريف الصحة النفسية، وعلاقة الصحة النفسية بالعمل، ودور الموظف في تعزيز الصحة النفسية، إضافة إلى كيفية دعم الزملاء لبعضهم في العمل من الجانب النفسي.
وأشارت إلى أن الجلسات تعتمد على تزويد العاملين بالأدوات التي تمكنهم من تعزيز صحتهم النفسية، والوقاية من عوامل الضغط التي قد يتعرضون لها، وكذلك كيفية المساهمة في دعم زملائهم الذين يحتاجون للمساندة بالطريقة الصحيحة، واستعراض عدد من الأمثلة والتجارب من واقع بيئات العمل المختلفة.
جهات حكومية شملتها الجلسات:
- معهد الإدارة العامة
- المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- جامعة أم القرى، وجامعة جازان
- الجامعة السعودية الالكترونية
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