ضبط 87 كجم حشيش بحوزة مواطن ومقيمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة عسير 87 كجم من الحشيش بحوزة مواطن ومقيمة من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم زيد الدباش، في بيانه أمس، أن القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني بسمر، تمكنت من ضبط 87 كجم من الحشيش المخدر بحوزة مواطن ومقيمة من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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