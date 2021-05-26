شكرا لقرائتكم خبر «التخصصات الصحية» تفعل نظام العضويات الموحد للجمعيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف أتمتة وتنظيم آلية قبول العضويات في الجمعيات الصحية بشكل كامل، فعلت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية خدمة نظام العضويات الموحد للجمعيات الصحية المندرجة تحت إشرافها.

وأوضح مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن النظام يأتي في إطار التحول الرقمي عبر أتمتة الأعمال والخدمات وتحويلها إلى منظومة الكترونية، بهدف التسهيل على المستهدفين من الممارسين الصحيين والمهتمين الراغبين في الحصول على عضوية في إحدى الجمعيات الصحية.

وأشار إلى أن النظام يمنح 3 أنواع للعضويات، «عضوية عاملة» والتي تشترط حصول المتقدم على بطاقة تسجيل مهني في تخصص الجمعية، وعضوية «انتساب» للمهمتين في تخصص الجمعية دون شرط الحصول على تسجيل مهني في التخصص نفسه، وعضوية «طالب» والتي يمنحها النظام للطلاب فقط.