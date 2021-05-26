«التخصصات الصحية» تفعل نظام العضويات الموحد للجمعيات

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وأوضح مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن النظام يأتي في إطار التحول الرقمي عبر أتمتة الأعمال والخدمات وتحويلها إلى منظومة الكترونية، بهدف التسهيل على المستهدفين من الممارسين الصحيين والمهتمين الراغبين في الحصول على عضوية في إحدى الجمعيات الصحية.
وأشار إلى أن النظام يمنح 3 أنواع للعضويات، «عضوية عاملة» والتي تشترط حصول المتقدم على بطاقة تسجيل مهني في تخصص الجمعية، وعضوية «انتساب» للمهمتين في تخصص الجمعية دون شرط الحصول على تسجيل مهني في التخصص نفسه، وعضوية «طالب» والتي يمنحها النظام للطلاب فقط.
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