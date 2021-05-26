شكرا لقرائتكم خبر القبض على 3 مقيمين سرقوا محلين تجاريين بنجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة نجران على 3 مقيمين يمنيين ارتكبوا جريمتي سرقة من محلين تجاريين، استولوا من خلالهما على 24 ألف ريال. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد عبدالله العشوي، أن المقبوض عليهم أحيلوا إلى فرع النيابة العامة.



كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 3 مقيمين سرقوا محلين تجاريين بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.