شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. " السياحة " توضح عدد الوظائف التي وفرتها في العام الحالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت نائبة وزير السياحة للاستراتيجية والاستثمار، هيفاء آل سعود، أن الوزارة وفرت 35 ألف وظيفة سياحية خلال جائحة كورونا

وأضافت، خلال مشاركتها في قمة تعافي القطاع السياحي العالمي التي عقدت اليوم في الرياض، بأن واحدًا من كل 4 وظائف هي في الواقع متعلقة بالسياحة، مشيرة إلى أن مع ظهور الجائحة اتجهت الأنظار نحو السياحة لإعادة خلق الإستدامة الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت أن المستقبل هو السياحة لأن هذه المهن توفر فرص عادلة للجميع ليس فقط في المجتمعات الحضرية بل في المدن المحلية والقرى الصغيرة، منوهة بأن الوزارة نجحت في إضافة وشغل 35 ألف وظيفة خلال الربع الأول من العام الحالي.