شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أمير مكة: أتحدى من يباري المملكة في مسيرة التقدم والتغيير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة، إنه يتحدى من يباري المملكة في مسيرة التقدم والتغيير للأفضل في عام.

وأوضح خالد الفيصل، خلال حديثه في حفل إعلان الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الـ 12: "أراهن أيضاً على قدرات السعوديين ومستعد للتحدي".

وأثارت كلمة خالد الفيصل إعجابا كبيرا من الحضور الذين صفقوا له، كما انتشر الفيديو على نطاق كبير بمنصات التواصل الاجتماعي.