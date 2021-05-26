شكرا لمتابعة خبر عن السفير الصيني لدى المملكة يشارك في اعمال التشجير بمنتزه حريملاء الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازن القرني (صدى):

شارك ‏السفير الصيني وممثلو الشركات الصينية العاملة بالمملكة، في أعمال التشجير بمنتزه حريملاء الوطني، وذلك بحضور رئيس المركز وعدد من قيادييه.

حيث أوضح السفير الصيني بإنه سعيد بالمشاركة في حملة التشجير إلى جانب منسوبي السفارة وممثلي الشركات الصينية، واعرب انه يجمع الصين و ‎المملكة العربية السعودية التوافق الواسع في مواجهة تغير المناخ، واضاف نثني على مبادرة السعودية الخضراء، ونحن على أتم الاستعداد لأن نكون جزءًا منها.