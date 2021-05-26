شكرا لمتابعة خبر عن المقبل: درسنا عددا من التجارب العالمية قبل اتخاذ قرار الثلاثة فصول دراسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وكيل وزارة التعليم للتعليم العام محمد المقبل:"درسنا عددا من التجارب العالمية قبل اتخاذ قرار الثلاثة فصول دراسية".

وأوضح محمد المقبل خلال مداخلة هاتفية بقناة العربية، أن الهدف هوتطوير الخطط الدراسية والمناهج والأوزان النسبية للمواد وكيفية توزيعها خلال العام الدراسي.

وتابع:"يساعد في توفير مساحة لراحة الطلاب بدلا من وضعهم في فصل دراسي لمدة أربع شهور"، كما كشف عن أبرز المناهج الجديدة التي ستدرج في التعليم العام.

وقال:"اللغة الإنجليزية ستدرس من الصف الأول الابتدائي والمهارات التقنية ستكون من الصف الرابع الابتدائي والمهارات الحياتية والأسرية، والتفكير الناقد سيقدم في نهاية المرحلة المتوسطة".