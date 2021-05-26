أمير مكة عن مواكبة السعوديين للتقنية: أتحدى من يباري المملكة في مسيرة التقدم

رد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على سؤال لأحد الإعلاميين حول مدى تفاعل ومواكبة الإنسان السعودي للتقنية.

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في تصريحات له خلال إعلان الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الـ12، أنه يتحدى من يباري المملكة في مسيرة التقدم والتغيير للأفضل في كل عام.

وشدد أمير مكة الذي قوبلت كلمته بتصفيق شديد وبإعجاب من كل الحاضرين، على أنه يراهن أيضًا على قدرات السعوديين ومستعد للتحدي على هذا الأمر.

وهنأ الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الثانية عشرة من أعمال عام 1441 هـ.

كما هنأ الفائزين في مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة تحت شعار (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي)، معلنًا استمرار موضوع الملتقى في دورته المقبلة.