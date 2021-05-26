محلل: نظرة السعودية لأفريقيا مختلفة عن أوروبا.. القارة السمراء ليست سلة

أكد المحلل الاقتصادي محمد آل طفيل، أن المملكة العربية السعودية، تتعامل مع دول قارة أفريقيا بروح الأخوة، وساندتها على المستويات كافة.

وقال آل طفيل، في تصريحات لـ«إذاعة الرياض»، إن جهود المملكة في هذه المنطقة تاريخية وعظيمة، والعلاقة ممتدة ومتجذرة.. وقد ساهمت المملكة في الكثير من الجوانب التنموية والاقتصادية لهذه الدول.. وتنظر المملكة منذ زمن نظرة تنموية إلى دول القارة الأفريقية؛ لأنها تعي أهميتها بالنسبة لها.

وأضاف: في الوقت الذي كانت تنظر الدول الأوربية لأفريقيا على أنها سلة للاستفادة منها واستعمارها كانت المملكة تتعامل مع دول هذه القارة بروح الأخوة والعلاقات الدينية والنفسية والاجتماعية والعرقية، ومن هذا المنطلق وقفت المملكة إلى جانب دول القارة اقتصاديًا وسياسيًا في سبيل تقويتها عبر التغلب على خلافاتها ومشاكلها الاقتصادية والتنموية.

وخلال قمة (دعم الاقتصاد الأفريقي)، أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أهمية دعم القارة الأفريقية، كما أن المملكة خلال ترؤسها لمجموعة العشرين، طالبت بتعليق ديون الدول الفقيرة بسبب جائحة كورونا، وقد وفرت هذه المبادرة سيولة عاجلة لأكثر من 73 دولة.

برنامج #بعد_النفط | ما جهود المملكة في القرن الأفريقي؟



المحلل الاقتصادي محمد آل طفيل. pic.twitter.com/VszVfbKilB — إذاعة الرياض (@Riyadh_Radio) May 26, 2021

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