«الشورى» يطالب بتوطين وظائف مؤسسة الحبوب وصناعة المنتجات الغذائية محليًّا

طالبت لجنة المياه والزراعة والبيئة بمجلس الشورى، المؤسسة العامة للحبوب بوضع خطة إحلال يتم بموجبها استقطاب سعوديين لشغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين.

كما طالبت اللجنة، في جلسة مجلس الشورى العادية الثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة -التي عقدها -عبر الاتصال المرئي، بتمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية أكثر وفقًا لاحتياجات المؤسسة.

ودعت اللجنة في توصياتها المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإصدار قواعد ومعايير ومواصفات ملزمة للحد من الفقد والهدر الغذائي.

وطالبت المؤسسة أيضا، بدراسة مشروع نظام للأمن الغذائي لرفع كفاءة حوكمة النشاطات ذات الصلة بالغذاء والحد من الازدواجية والتداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية المعنية.

وبعد مناقشة المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، طالبت عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي المؤسسة العامة للحبوب بوضع مؤشر يقيس مستوى وفرة السلع الغذائية.

وأشار عضو مجلس الشورى ناصر الدغيثر إلى أن زيادة الطلب تقتضي توفير موارد مالية أكبر، موضحًا أن ما يخفف هذا الاقتضاء هو الإسراع في إنهاء البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء.

كما طالب عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم بتحويل المؤسسة إلى هيئة عامة للأمن الغذائي لدعم استقلالها ماليًا وإداريًا، ويعزز دورها الإشرافي والتنسيقي والتشريعي، وممارسة مسؤولياتها على أسس تجارية، ويدعم استكمال خصخصة المؤسسة مع منح مجلس إدارتها صلاحيات أكبر لتطوير أنظمة العمل واستقطاب الكفاءات.

وأكد عضو المجلس سعد العتيبي ضرورة البحث عن آليات التوطين المناسبة لصناعة المنتجات الغذائية الأساسية محليًا، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووضع معايير فنية دقيقة لجودة الغذاء بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتوحيد تلك المعايير وعدم حدوث ازدواجية.

ورأى عضو المجلس يوسف السعدون وجوب أن تراجع المؤسسة العامة للحبوب المشرفة على تنفيذ إستراتيجية الأمن الغذائي للمملكة جدوى مبادرة الاستثمار الزراعي الخارجي واعتماد آليات فاعلة تضمن التزام الاستثمارات السعودية في الخارج وخاصة المملوكة لشركة سالك للتصدير إلى المملكة.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

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