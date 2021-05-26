ما الإجراء المتبع حال عدم عرض صورة المخالفة؟.. المرور يوضح

كشف المرور السعودي، الإجراء المتبع حال عدم عرض الصورة المتعلقة بالمخالفات التي يتم تقديم الاعتراض عليها.

وقال المرور السعودي، ردًا على تساؤل، إنَّ المستفيد في هذه الحالة يمكنه مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.

جاء ذلك ردًا على تساؤل تلقاه «المرور السعودي»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيه أحد المستفيدين: تم رفض اعتراضي على مخالفة مرورية لم أرتكبها دون عرض الصورة في تطبيق افراد، فما الحل؟

وتنص المادة الخامسة والسبعون من نظام المرور على أنه: «للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر -تقتنع به المحكمة- يمنعه من تقديم الاعتراض».

ووفق المادة الثمانين من ذات النظام، ينشأ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور ، ويصدر بتكوينه أمر ملكي، محددا مهماته، واختصاصاته، بناء على اقتراح من وزير الداخلية، ويكون المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شئون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور.

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