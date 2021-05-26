مباحثات سعودية إماراتية حول تطوير التعاون العسكري والدفاعي

بحث رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، الأربعاء، مع وزير الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي، تطوير التعاون بمختلف المجالات خاصة في المجال العسكري والدفاعي.

وناقش المسؤولان السعودي والإماراتي، في اللقاء الذي عقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، العلاقات الثنائية التاريخية والإستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها بما يعزز مصالحهما.

كما ناقش المسؤولان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة من الجانبين.

اقرأ أيضًا:

مباحثات سعودية- إماراتية حول مستجدات التعاون بقطاع الإسكان

محمد بن زايد من جدة: نمضي بعلاقتنا الاستراتيجية مع السعودية بقوة

السعودية والإمارات والبحرين.. تحرك خليجي لتطوير سباقات الخيل