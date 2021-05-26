«الداخلية» تعلن موعد القبول في دورة الضباط الجامعيين: العمل بعد التخرج

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول لحملة الشهادة الجامعية (بكالوريوس) من التخصصات المطلوبة.

وقالت وزارة الداخلية، إن الطلبة المقبولين سيلتحقون بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (51) بكلية الملك فهد الأمنية، مشيرًا إلى أنها تتيح العمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية.

وحول موعد التقديم، أكدت وزارة الداخلية، أن التقديم سيبدأ من التاسعة صباح يوم السبت الموافق 17 /10/1442 هـ، وحتى الخميس الموافق 22/10/1442 هـ، عبر منصة «أبشر توظيف» بوزارة الداخلية.