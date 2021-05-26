«قدرة».. تدشين منصة لرعاية ذوي الإعاقة الموهوبين فنيًّا بالجبيل

دشّن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي الأربعاء، منصة «قدرة» التي تطلقها الجمعية السعودية للفنون التشكيلية «جسفت» - فرع الجبيل؛ وذلك بهدف رعاية المواهب الفنية من ذوي الإعاقة.

وأوضح المهندس مصطفى المهدي أن وجود منصة «قدرة» خطوة جيدة من شأنها خدمة أشخاص ذوي الإعاقة في مدينة الجبيل، مؤكدًا أهمية تعظيم الفائدة بتنمية وتطوير قدراتهم الفنية، واستدامة جهود المنصة لتحقيق أهدافها تجاه هذه الفئة الغالية.

وأكدت مدير جسفت الجبيل نادية العتيبي، أنه من منطلق تكافؤ الفرص وتنمية المواهب أطلقت جسفت الجبيل منصة «قدرة»، وهي منصة فنية تهدف إلى رعاية المواهب من ذوي الإعاقة في مجتمع الجبيل.

وحرصت الجمعية على أهمية تطوير وتنمية هذه المواهب وصقلها حتى ينشأ بيننا مجتمع فني واعٍ، وفق تطلعات رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع حيوي يوفر للجميع البيئة الإيجابية والجاذبة.

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