«أبشر»: لا يمكن إلغاء موعد إصدار الهوية قبل 24 ساعة

أكدت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، الأربعاء، عدم إمكانية إلغاء الموعد المحدد للمستفيد بشأن إصدار بطاقة الهوية قبل 24 ساعة من توقيته.

وقالت المنصة ردًا على تساؤل لأحد المستفيدين، إنه لا يمكن إلغاء موعد متبقي عليه أقل من 24 ساعة ويمكن للمستفيد حجز موعد آخر في اليوم التالي.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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