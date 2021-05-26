التوسعة السعودية الثالثة.. 60 ترخيصًا لاستكمال مشروعات المسجد الحرام

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إصدار 60 ترخيصًا لاستكمال الأعمال الإنشائية في التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام.

وأوضحت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، استئناف مقاول مشروع التوسعة السعودية الثالثة لحزم الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية والتشطيبات المعمارية، وإصدار تلك التراخيص المنظمة للأعمال، وفق الموقع الإلكتروني للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

يأتي ذلك بعد الاستفادة من مواقع المشروع لاستيعاب أعداد المعتمرين والمصلين خلال أيام شهر رمضان المبارك بمسطح إجمالي (528.301) متر مربع ، ومن ضمنها مشروعات توسعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

كما يندرج ضمن المشاريع أيضا، مشروع رفع الطاقة الاستيعابية لمبنى المطاف، ويشمل استئناف أعمال البوابات والمنارات الرئيسية «باب الملك عبدالعزيز وباب العمرة وباب الفتح»، وأعمال تركيب الأسقف المعلقة بأدوار مبنى المطاف.

وتتضمن المشروعات أيضًا، استكمال أعمال مشروع ميزانين الدور الثاني والأعمال والخدمات المساندة وحزم مشروعات البنية التحتية بالتنسيق مع مكتب إدارة الإنشاءات التابع لوزارة المالية.

وناقشت الوكالة خطط المشروعات وبرامج العمل ومراحل التنفيذ المختلفة للأعمال المتبقية والمستهدفة خلال المرحلة الحالية والعمل بتضافر الجهود لإعداد وتهيئة المساحات والمناطق المخصصة لموسم حج هذا العام 1442هـ، وفق المساحات و المسارات المعتمدة في خطط التفويج.

ووفق وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، يأتي استكمال الأعمال لجاهزيتها واستفادة حجاج بيت الله الحرام من هذه التوسعات المباركة وخدماتها خلال موسم حج هذا العام اعتدادا بتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تسريع وتيرة العمل ورفع مستوى الجاهزية، سعيًا لتوفير أفضل الخدمات والسبل لراحة قاصدي بيت الله الحرام.

اقرأ أيضًا:

تنظيم جديد للدخول والخروج من المسجد الحرام يمنع التكدس والممنوعات

«رئاسة شؤون الحرمين» تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء

رئيس شؤون الحرمين يناقش مع «الخدمة المدنية» تثبيت الموسميين