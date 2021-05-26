«التعليم»: 12 مبررًا لتطوير الخطط والمناهج الدراسية

حدّدت وزارة التعليم، 12 مبررًا لتطوير الخطط الدراسية والمناهج، والتي تسعى لأن تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة، وتدعم اكتساب الطلاب مهارات القرن الـ21 والإعداد لوظائف المستقبل.

وقالت وزارة التعليم، في بيان صادر عنها، إنها سعت لتطوير المناهج الدراسية، بهدف مواكبة المملكة للخطط التطويرية التعليمية وتعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية والانتماء، والتنافسية العالمية، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وتقديم مناهج متطورة تدعم اكتساب الطلاب مهارات القرن الـ21 والإعداد لوظائف المستقبل.

وأشارت إلى أن من بين أهدافها كذلك لتطوير الخطط الدراسية والمناهج، إعداد الطلاب لامتلاك مقومات الاقتصاد المعرفي، ودعم تحقيق أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية وزيادة معدلات التوظيف، فضلاً عن الاستجابة لمتطلبات التنمية ومتغيرات المستقبل، وكذلك معالجة وردم أسباب الضعف والقصور في المناهج والخطط المؤثرة على نتائج الاختبارات الدولية.

وأشارت إلى أنها تسعى إلى تعزيز تعليم التقنية الرقمية في التعليم، وتحسين نواتج التعليم في النواحي المعرفية والمهارية وتعديل السلوك، إلى جانب توجيه الخطة الدراسية لاستثمار ساعات أيام التعليم وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعالج الفاقد التعليمي.

وأكدت وزارة التعليم، أن من بين مبررات تطوير الخطط الدراسية والمناهج -كذلك- رفع مستوى الملائمة التربوية للمحتوى مع تجنب التكرار غير المبرر، ورفع كفاءة الإنفاق المالي على التعليم وخاصة فيما يتعلق ببرامج السنة التحضيرية لخريجي التعليم العام.

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