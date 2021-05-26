أخبار السعودية اليوم.. خطة جديدة للعام الدراسي المقبل و« MBC» تبدأ اكتشاف الموهوبين

ترصد صحيفة «عاجل»، أهم أخبار السعودية، الأربعاء، والتي تضمنت الإعلان عن خطة العام الدراسي الجديد، والذي من المقرر أن يتضمن 3 فصول دراسية يتخللها 12 إجازة.

وزير التعليم: العام الدراسي الجديد سيكون 3 فصول ويتضمن 12 إجازة

قال وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، خلال مؤتمر لإعلان عن آلية التقويم الدراسي الجديد للعام 144، إن العام الدراسي الجديد سيكون مقسمًا إلى 3 فصول، مشيرًا إلى أنه سيكون 12 إجازة على مدار العام.

وأوضح أن تطبيق الفصول الثلاثة في التعليم خلال العام الدراسي المقبل، كل فصل دراسي يتكون من 13 أسبوعًا، وبين كل فصل دراسي إجازة مدة أسبوع.

وأضاف أن هناك 12 إجازة خلال العام الدراسي الواحد، وعلى مدى عامين من العمل التفصيلي في وزارة التعليم، تم التوصل إلى نتيجة رئيسة من أن نظام التعليم الحالي يحتاج إلى تطوير حقيقي وعميق وتغيير تحولي.

الوزير آل الشيخ: «الفصول الثلاثة» في العام الدراسي الجديد تكسر جمود الرحلة التعليمية

أوضح وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الأربعاء، أنّ نظام الفصول الثلاثة في العام الدراسي الجديد هي تنظيم إداري لتقديم التعليم بشكل مفيد وكسر الجمود في الرحلة التعليمية.

وقال الدكتور حمد آل الشيخ خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد للإعلان عن آلية التقويم الدراسي الجديد للعام 1443هـ: "الفصول الثلاثة هي تنظيم إداري لتقديم التعليم بشكل مفيد وتكسر الجمود في الرحلة التعليمية".

وزير التعليم: علينا زيادة الأيام الدراسية للطلاب خلال «العام الجديد»

نوه وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد للإعلان عن آلية التقويم الدراسي الجديد للعام 1443هـ، اليوم الأربعاء، بضرورة زيادة الأيام الدراسية للطلاب خلال العام الجديد، مشددًا على أهمية سرعة حصول منسوبي التعليم على لقاح فيروس كورونا قبل الأول من أغسطس، مضيفًا "علينا زيادة الأيام الدراسية للطلاب خلال العام الجديد".

وزير التعليم يشدد على أهمية سرعة حصول منسوبي التعليم على لقاح كورونا قبل أغسطس

شدد وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد للإعلان عن آلية التقويم الدراسي الجديد للعام 1443هـ، اليوم الأربعاء، على أهمية سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا لمنسوبي التعليم قبل الأول من أغسطس، وأعلنت وزارة التعليم، أمس الثلاثاء، الترتيبات الأوليَّة للعودة الحضورية في مؤسسات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني للعام الدراسي المقبل 1443 هـ".

الدراسة الفعلية 183 يومًا.. التعليم تعلن الجدول الكامل للتقويم الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التعليم الجدول الكامل للعام الدراسي الجديد1443هـ؛ المتضمن الفصول الدراسية الثلاثة، وقال الحساب الرسمي لوزارة التعليم عبر موقع «تويتر»: «مجلس الوزراء يوافق في جلسته يوم أمس الثلاثاء بتاريخ 13/ 10/ 1442هـ على التقويم الدراسي الجديد 1443هـ؛ المتضمن الفصول الدراسية الثلاثة».

تنفيذ حكم القتل قصاصًا من جان قتل مواطنًا بالرياض

نفذت وزارة الداخلية الأربعاء، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمدينة الرياض، بعدما أقدم على قتل آخر بطعنه في رقبته طعنة واحدة ما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

"أكاديمية MBC" تبدأ في اكتشاف آلاف الموهوبين السعوديين

في خطوة نوعية لدعم المواهب السعودية، وضمن التعاون المشترك والمستمر بين "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية و"أكاديمية MBC"، تنطلق مبادرة "رحلة إبداعية حول المملكة" الهادفة لاكتشاف واستقطاب وإلهام أبرز المواهب في قطاعَي الإعلام والترفيه.

وتهدف هذه المبادرة لتغطية معظم مناطق المملكة، وذلك عبر عدة محطات؛ حيث سيكون لهذه المبادرة الطموحة الدور الكبير في اكتشاف وتدريب آلاف الموهوبين السعوديين.

16 محافظة تتأثر بأمطار رعدية في 3 مناطق.. و«الأرصاد» تحدّد موعد انتهاء التنبيه

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء إلى هطول أمطار رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مناطق (عسير وجازان والباحة) خلال الساعات المقبلة، وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ التنبيه في منطقة عسير يشمل (أبها – أحد رفيدة - النماص – تنومة - خميس مشيط - رجال ألمع)، مشيرًا إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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