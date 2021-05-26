السعودية | رئيس مجلس الشورى يشارك في أعمال اجتماع الجمعية العمومية الـ 142 للاتحاد البرلماني الدولي

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رأس معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم -عبر الاتصال المرئي- وفد المملكة المشارك في أعمال اجتماع الجمعية العمومية الـ “142” للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بحضور رؤساء البرلمانات والمجالس من جميع أنحاء العالم، حيث تركز موضوع الاجتماع على “التغلب على الوباء وبناء غدٍ أفضل، ودور البرلمانات في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا”.

وافتُتِحَت أعمال الاجتماع بكلمة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي داورتي باتشيكو، أكد خلالها أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على المجتمعات، واختبرت القدرة البرلمانية في التكيف مع الظروف، مؤكدًا أن البرلمانات لا بد أن تكون جاهزة لخدمة البشر والشعوب، مبينًا أن هذا الاجتماع سيكون منصة عالمية مناسبة لبحث سبل التغلب على الجائحة، حيث يمكن للبرلمانات أن تلعب دورًا محوريًا في التعافي، مشددًا على أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في الوصول لحلول مناسبة ومواجهة المشكلات مستقبلًا.

واستعرض المجتمعون جدول أعمال الدورة الحالية وما ورد فيه من بنود ركزت على مناقشة دور البرلمانيين حول العالم وبرلماناتهم في مواجهة جائحة كورونا، وبحث الإستراتيجيات لمواجهة تبعات وآثار الجائحة.

وضم وفد المجلس المشارك في أعمال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي، ومعالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري، وأعضاء المجلس أعضاء اللجان الأربع الدائمة في الاتحاد البرلماني الدولي.

وشهدت الاجتماعات المصاحبة لانعقاد الجمعية اليوم مشاركة معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري في أعمال اجتماع الأمناء العاميين في البرلمانات، بمشاركة أمناء المجالس الأعضاء في الاتحاد.

كما شارك وفد المجلس في الاجتماعات التحضيرية اليومين الماضيين للمجلس الحاكم للاتحاد واللجان الأربع الدائمة في الاتحاد ومنتدى البرلمانيات النساء، وقد مثل المجلس في اجتماعات لجنة الأمن والسلم الدوليين بالاتحاد إبراهيم المفلح، وفي لجنة الديموقراطية وحقوق الإنسان الدكتور غازي بن زقر، وفي اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة هدى الحليسي، وفي لجنة التنمية المستدامة بالاتحاد رائدة أبو نيان.