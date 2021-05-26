السعودية | وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي يبحث علاقات التعاون المشترك مع رئيس هيئة الأركان العامة

المناطق - واس

استقبل معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ محمد بن أحمد البواردي في مكتبه اليوم معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي والوفد المرافق له، بحضور معالي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة من الجانبين.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الأخوية الثنائية التاريخية والإستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، وسعيهما لتطوير التعاون في مختلف المجالات وخاصة في المجال العسكري والدفاعي.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

