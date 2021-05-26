سقوط 5 قذائف حوثية على قرية حدودية بجازان السعودية دون إصابات

محمد الفلاح - الأربعاء 26 مايو 2021

أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط 5 قذائق أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية على قرية حدودية بجازان، دون تسجيل إصابات.



وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم مهند بن جاسر زيلعي أن الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط عدة مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر المليشيات الإرهبية الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية.

وسقطت القذائف الخمس في إحدى القرى الحدودية بجازان.

وأفاد متحدث الدفاع المدني بأن المقذوفات التي سقطت بالقرب من الطريق العام للقرية لم تحدث أي إصابات.

والخميس الماضي أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية أنه اعترض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية تجاه جازان جنوب المملكة.

وأضاف التحالف أن عملية الاعتراض تمت قبل دخول الطائرة إلى الأجواء السعودية.

وتواصل مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف السعودية بطائرات دون طيار مفخخة، ضاربة بعرض الحائط مبادرة السلام التي طرحتها الرياض لحل الأزمة اليمنية.