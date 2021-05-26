السعودية | رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة

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استقبل معالي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي اليوم معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي الذي يزور دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها على الصُّعُد كافة، وخاصة ما يتعلق بالجانب العسكري والدفاعي، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.

