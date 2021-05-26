شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الصيني : المملكة والصين من الدول الرائدة في حماية البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد سفير جمهورية الصين الشعبية تشن وي تشينغ ، بالجهود الكبيرة التي يقدمها مركز الغطاء النباتي ضمن أعمال التشجير وإعادة تأهيل الغطاء النباتي والمحافظة عليه بالمملكة، مؤكدًا أهمية هذه الجهود ودورها في تعزيز التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية وحماية البيئة والمحافظة على التوزان البيئي الذي يسهم في تحسين جودة الحياة، مشيراً إلى أن المملكة والصين من الدول الرائدة في حماية البيئة.

وكلان السفير الصيني لدى وممثلو الشركات الصينية العاملة في المملكة ، شاركوا اليوم في أعمال التشجير بمتنزه حريملاء الوطني الذي يشرف عليه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد العبد القادر.