شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يزور أبو ظبي ويلتقي وزير الدفاع ونظيره الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل ا. محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي - في مكتبه اليوم - الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة والوفد المرافق له، بحضور الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة من الجانبين.

ورحب وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي برئيس هيئة الأركان العامة، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الثنائية التاريخية والاستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، وسعيهما لتطوير التعاون في كافة المجالات بخاصة في المجال العسكري والدفاعي ، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

كما استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية اليوم ، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة الذي يزور دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية برئيس هيئة الأركان العامة وجرى خلال الإستقبال استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وتطويرها على كافة الأصعدة بخاصة مايتعلق بالجانب العسكري والدفاعي ومناقشة عدد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك. حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.