شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد الفيصل : أتحدى من يستطيع مجاراة الإنسان السعودي في مسيرة التقدم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الثانية عشرة من أعمال عام 1441 هـ، كما هنأ الفائزين في مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، معلنا استمرار موضوع الملتقى في دورته المقبلة.

ونوه سموه خلال حفل إعلان الفائزين بالتطور والاتقان الذي تشهده الجائزتين، متمنيا مزيدا من التقدم والتميز للجميع.

وحول تطور وتفاعل الإنسان السعودي مع التقنية، قال سموه: "أنا أتحدى من يستطيع مجاراة الإنسان السعودي في مسيرة التقدم والتطور، بل أراهن على ذلك".

وأكد سمو أمير منطقة مكة المكرمة أن اختيار القدوة موضوعا لملتقى مكة الثقافي أسهم بشكل كبير في إبراز هذا المشروع الثقافي، الأمر الذي انعكس على تزايد أعداد المشاركات والمبادرات، مشيرا إلى أن جائزة مكة للتميز أحدثت على الجانب الآخر حراكا ثقافيا وإداريا في منطقة مكة المكرمة وهو الهدف منها للوصول للطموحات والآمال.

وهنأ سموه الفائزين العشرة في فروع جائزة مكة للتميز، حيث فازت وزارة الحج والعمرة في فرع التميز في خدمات الحج والعمرة نظير جهودها أثناء جائحة كورونا، وما اتخذته من خطوات لاستحداث الأنظمة التقنية المبتكرة التي من شأنها تطوير وتسهيل خدمة ضيوف الرحمن، أهمها: مشروع بطاقة الحج الذكية، وإسهامها الفعّال في تنظيم وتسهيل العديد من الخدمات في ظل الإجراءات الاحترازية أثناء الجائحة.

أما فرع التميز الإداري ففازت وزارة الصحة نظير الدور الريادي والعمل الاحترافي الذي قامت به في إدارة أزمة جائحة كورونا بنجاح على مستوى المملكة بشكل عام والمنطقة بشكل خاص، وقيامها بعدد من المبادرات وتدشين عدد من التطبيقات الإلكترونية الذكية للتعامل مع الأزمة والحفاظ على الأمن الصحي، وفاز بفرع التميز الاقتصادي شركة أكوا باور، نظير مشروعها الرائد في شركة رابغ الثالثة لتحلية المياه والإنتاج المستقل بتقنية التناضح العكسي بطاقة تصديرية تقدر بـ(600) ألف متر مكعب في اليوم؛ لتصبح إحدى أكبر محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في العالم يتم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية بأعلى درجات الكفاءة والموثوقية.

فيما فازت أكاديمية الشعر العربي بجائزة التميز في فرع التميز الثقافي نظير جهودها المتخصصة في تنمية الشعر العربي ودعم دراساته التاريخية والمعاصرة ونشرها، وتأهيل أصحاب المواهب الشعرية والنقدية وتطوير قدراتهم، ودعم الشعراء والنقاد وتشجيعهم وتكريم البارزين والمتميزين منهم، وعقد المؤتمرات والمنتديات والندوات والمحاضرات المتخصصة، أما فرع التميز الاجتماعي ففازت به جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة نظير جهود الجمعية لمواجهة جائحة كورونا وتعاونهم التام مع الأجهزة المعنية من خلال تجنيد ألفي متطوع يجوبون الأحياء لتفقد المتضررين وتقديم المساعدات، إضافة إلى إقامة عدد من الفعاليات لتوعية المجتمع بكيفية التعامل مع الأزمة من ناحية اجتماعية وصحية وتأهيلهم بما يتوافق مع الحجر المنزلي.

أما فرع التميز العمراني ففاز به مجمع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة نظير مكوّنات المشروع الذي يقع بحمى المشاعر المقدسة على مساحة مليون وخمس مائة ألف متر مربع، لاستخدامه من قبل الجهات التي لا تقدم خدمات مباشرة أثناء موسم الحج والاستفادة من مواقعهم السابقة بالمشاعر لرفع الطاقة الاستيعابية لخدمة ضيوف الرحمن، حيث روعي في تصميمه المرونة التي تمكّن الجهات من العمل بيسر وسهولة والتواصل بين الجهات.

وفاز بفرع التميز البيئي محطة توليد جنوب جدة بالشركة السعودية للكهرباء نظير مخرجات مبادرة استزراع الشُعَب المرجانية والبيئة البحرية وذلك باستزراع أكثر من (500) وحدة من الشعب المرجانية لحماية الحياة البحرية والمحافظة على البيئة لضمان نمو وتكاثر الشعب المرجانية ونمو الأسماك وتعزيز البيئة البحرية والأمن الغذائي للصيادين والتقليل من التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات إنتاج الطاقة الكهربائية.

كما فازت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بجائزة فرع التميز العلمي والتقني نظير مشاركة الهيئة بفاعلية خلال الجائحة بتوفير الدعم والمساندة الرقمية للجهات المعنية بإدارة الأزمة، التي تجسدت في تطوير وإطلاق تطبيقي (توكلنا وتباعد) اللّذَيْنِ أسهما بشكل محوري في مساعدة الجهات ذات العلاقة بالأزمة باستجابة سريعة وفي وقت قياسي وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين.

أما فرع التميز الإنساني ففاز به كل من المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي نظير جهوده العام الماضي في نقل الأحداث التي صاحبت الجائحة من خلال تقديم الموجز الصحفي اليومي لوزارة الصحة وإبراز جهود المملكة في مواجهة تداعيات هذه الجائحة ونقل الصورة كاملة، ومتابعة توعية المجتمع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية سواء بالمؤتمرات الصحفية أو عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وصاحب ذلك تفاعل مجتمعي أثمر في تميز المملكة في التعامل مع الجائحة، واللواء متقاعد عيد بن سعد العتيبي نظير عمله عندما كان مديراً لشرطة منطقة مكة المكرمة ومشاركته في الإجراءات الأمنية لتحقيق الأمن والسلامة بالمنطقة وخدمة ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة في المواسم الماضية بشكل عام وموسم العام الماضي الاستثنائي بشكل خاص.

وحصل على الجائزة منذ نشأتها أكثر من 85 جهة حكومية وأهلية وفردا، وحرصت الجائزة على تطوير رؤية وأهداف الجائزة لتصب في صالح رؤية المنطقة التنموية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، بتحديث معايير التحكيم لكل فرع بما يحقق الهدف المنشود، كما أنها تهدف إلى تأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن، وإتقان العمل نحو الارتقاء بمستوى الأداء والجودة، والتنافس الهادف إلى جودة العمل وتميز المنتج، وحملت الجائزة -منذ انطلاقتها- على عاتقها تشجيع العمل المتميز والجهد البارز، سواء كان جهد فرد أو مؤسسة أو كان عملاً جماعيًا، وفق اللوائح التنظيمية للجائزة ومخرجاتها.

وعلى صعيد متصل هنأ الأمير خالد الفيصل الفائزين بملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة في أفرعها الثلاثة، إذ فاز بفرع جائزة الإبداع للمبادرات المؤسسية كل من مبادرة بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار لجامعة الملك عبدالعزيز، ومبادرة رفع الكفاءة الوطنية في الأمن السيبراني لجامعة جدة، ومبادرة تحدي أفكار وحلول للحج والعمرة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

وفي فرع جوائز الإبداع لمبادرات المحافظات (مبادرة برنامج راصد الأمني بمحافظة الطائف، ومبادرة يُسر لمحافظة أضم، ومبادرة مجتمع واحد أمن واحد لمحافظة جدة ).

وفاز بجوائز الإبداع لمبادرات الأفراد (مبادرة الإشارة الهولوجرامية للمواطنة زهراء محمد المرحبي، ومبادرة تصميم حُلي ذوي الاحتياجات الخاصة الذكية للمواطنة عهود محمد سحاحيري، ومبادرة القناة الرقمية السعودية للمواطنة زكية سهل اللحياني).

ثم كرم الأمير خالد الفيصل الرعاة والداعمين.