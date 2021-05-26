اعتقال 8 متهمين في اشتباكات قبلية شرقي السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت السلطات السودانية، الأربعاء، 8 متهمين في اشتباكات قبلية دامية ضربت مدينة بورتسودان في ولاية البحر الأحمر شرقي البلاد.

وفي بيان اطلعت "الخليج 365 على نسخة منه، أعلنت اللجنة الأمنية بولاية البحر الأحمر السودانية "القبض على ٨ متهمين في الاشتباكات الأخيرة، وفتح ١٥ بلاغا "تحقيقا" جنائيا".



وأضاف "تباشر فرق التحقيقات التحري وسوف يتم القبض على كل المتهمين لتقديمهم للعدالة".



وبعد فوضى الاشتباكات القبلية قبل أيام، اتخذت اللجنة الأمنية عدة إجراءات لحفظ سلامة وأمن المواطنين منها الارتكازات "الكمائن" على الطرق العامة واستمرار عمل الأطراف المشتركة الليلية والنهارية للمحافظة على انسياب الحركة في الطرق القومية والداخلية بالولاية.

وأكدت اللجنة الأمنية في بيانها "هدوء الأحوال تماما في كافة أنحاء ولاية البحر الأحمر، وسير الحياة بصورة طبيعية"، مؤكدة أنها "لن تتهاون في حسم الفوضى والقبض على المتفلتين".

والإثنين الماضي، أصدر عبدالله شنقراي أوهاج، والي ولاية البحر الأحمر، أمرا بحظر التجول والتجمهر في بعض مناطق الولاية.

وقال الوالي في بيان : "يحظر التجوال في منطقة ديم النور والقادسية وأم القرى (ولع) من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا".

وتابع البيان "كما يحظر التجمهر في الطريق الرئيسي والتجمعات في المقاهي والأندية في تلك المناطق، وفرض حظر مقاومة السلطات النظامية أو رفض الانصياع للأوامر أو التوجيهات".

كما شمل الحظر منع نشر الشائعات أو التحريض وتأجيج الصراع بين المكونات القبلية عبر الوسائط المختلفة.

يأتي الحظر عقب مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 أخرين في اشتباكات قبلية اندلعت بالأحياء الشرقية لمدينة بورتسودان شرق السودان، قبل أيام.