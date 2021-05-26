تناولوا عصير الليمون والزنجبيل مع ارتفاع حرارة الأجواء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يعتبر عصير الليمون والزنجبيل من أكثر العصائر التي تمنح الشعور بالارتياح وتهدئة الأعصاب بعد يوم طويل من العمل والحركة، خاصة خلال الفترات التي تتميز بارتفاع درجات الحرارة، إذ يمنح الليمون الفرد الشعور بالنشاط والقوة والحيوية، كما يفتح الشهية ويساعد على الهضم ويزيل الكسل والإحساس بالإجهاد والتوتر، أما الزنجبيل، فيعمل على تهدئة الأعصاب والأمعاء، ويزيل الإحساس بالقيء وينعش الجسم.

عصير الليمون والزنجبيل لحماية الجهاز المناعي

وتقول أخصائية التغذية محاسن عبدالسميع لـ”متابعات الخليج 365“، إن تناول عصير الليمون والزنجبيل مفيد جدًا للجميع، مبينة أن لهذا العصير فوائد عديدة فالليمون يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C الذي له فوائد صحية إيجابية عديدة لجسم الإنسان، كما يعمل فيتامين C كمضاد تأكسد قوي ضد السموم البيئية الضارة، ويحسّن من حماية الجهاز المناعي، ويقلل من أخطار ارتفاع ضغط الدم، أما الزنجبيل فهو يساعد في تخفيف المشاكل الهضمية، حيث يحتوي على مركبات ترخي الأنسجة في المسالك المعوية.

تخفيض مستوى الكوليسترول

وبينت أن تناول هذا العصير مفيد أيضًا لدعم صحة القلب لكون الليمون والزنجبيل يحتويان على الألياف التي تساعد على تخفيف عوامل الخطر المصاحبة لأمراض القلب ومنها تخفيض مستوى الكوليسترول في الجسم، بجانب ذلك يزيد نشاط الجسم وحيويته، وتخفيف أعراض عسر الهضم، حيث يساعد الزنجبيل في تسريع مرور الطعام من خلال المعدة ويقلل من الآلام المصاحبة لعسر العضم.

يحرق دهون الجسم

واختتمت أخصائية التغذية محاسن بقولها: يمكن إضافة قليل من السكر لإخفاء الطعم اللاذع، ووضع الثلج يكون حسب الرغبة وأن كان تناوله باردًا أفضل من وضع الثلج، ويتم تجهيزه من خلال وضع الليمون بعد عصره في الخلاط ووضع الزنجبيل وقليل من السكر، ومن ثم تصفية العصير ووضعه في الإناء المخصص، مع التأكيد على أن تناول هذا المشروب بشكل دائم يفيد أيضًا، إذ يؤدي الليمون دورًا فعالًا في حرق الدهون، وإنقاص الوزن، كما أنه يطهر الجسم من السموم

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