شركة الكهرباء تعتذر عن انقطاع التيار في عرعر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

اعتذرت شركة الكهرباء السعودية عن انقطاع التيار عن بعض المشتركين في محافظة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية مؤكدة أنه تم إعادة التيار بعد مرور ربع ساعة تقريبًا.

اعتذار شركة الكهرباء

وقالت الشركة السعودية للكهرباء في بيان مقتضب لها : خروج خط نقل من الخدمة في بعض محطات الكهرباء في محافظة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.

وبدأت فرق الصيانة في إعادة الخدمة للمشتركين خلال 15 دقيقة، وتمت إعادة الخدمة لجميع المشتركين المتأثرين. والشركة تعتذر للانقطاع الخارج عن الإرادة.

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