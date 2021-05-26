وزارة التعليم تلبي متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل عبر 3 محاور

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التعليم اليوم عن استحداث بعض المناهج الدراسية وتدريس مناهج أخرى لمراحل أبكر وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وتلبية احتياجات وظائف المستقبل.

استراتيجية وزارة التعليم

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ كشف اليوم عن التقويم الدراسي الجديد وما يتضمنه من أمور جديدة أبرزها أن يكون العام الدراسي على 3 فصول دراسية وليس 2 وكل فصل مدته 13 أسبوعًا على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 183 يومًا مع إجازات أسبوعية طويلة في بعض الحالات.

تطوير المناهج والخطط الدراسية

وأضاف الدكتور آل الشيخ أنه سيتم من العام الدراسي المقبل؛ تطبيق خطط دراسية مطورة تتسق مع متطلبات مرحلة تطوير المناهج، وإدخال مناهج جديدة، من خلال رفع كفاءة الأوزان النسبية، مبينًا أنه سيتم تضمين مواد جديدة، وتطوير المناهج وتقديم تدريس مواد أخرى؛ بناءً على احتياج كل مرحلة وفصل دراسي.

تطوير حقيقي وعميق

وأشار إلى أنه على مدى عامين من العمل المتواصل في وزارة التعليم، وبناءً على دراسات متأنية قامت بها فرق متخصصة؛ تم التوصل إلى نتيجة رئيسة من أن نظام التعليم الحالي يحتاج إلى تطوير حقيقي وعميق، موضحًا أن نتائج المملكة في الاختبارات الدولية حاليًا أقل من المنخفض، كما أن الفجوة بين سنوات السلم التعليمي وسنوات الدراسة الفعلية تصل إلى 4 سنوات، ولا يمكن معالجة تلك التحديات بأدوات لم يعد لها تأثير، لافتًا إلى أن المقارنات مع الدول المتقدمة تعليميًا تشير إلى وجود فجوة بين النظام التعليمي في المملكة وبين تلك الدول في عدد الأيام الفعلية للدراسة.

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