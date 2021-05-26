محطات في حياة الخبير الاقتصادي الراحل عبد الله الأحمري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

فجع الوسط الاقتصادي برحيل الدكتور عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين بالغرفة التجارية بجدة والخبير الاقتصادي المعروف، بعد تعرضه لأزمة صحية لم تمهله طويلًا.

ونعى الوسط الاقتصادي الفقيد عبدالله بن سعد الأحمري، بعد مسيرة طويلة في خدمة الوطن الغالي عُرف خلالها الراحل بمهنيته وإخلاصه وحبه لعمله وتفانيه فيه، فضلًا عن حُسن خلقه وشخصيته المفعمة بالحيوية والإيجابية.

عبد الله الأحمري مثال للاجتهاد والالتزام:

وقال الاقتصادي حامد عمر، لـ” متابعات الخليج 365“، “إنا لله وإنا إليه راجعون”، رحم الله الفقيد، صدمنا بخبر وفاة الخبير الاقتصادي المعروف عبدالله الأحمري، كان رحمه الله مثالًا للاجتهاد والالتزام بالمهنية والتعاون مع الصحافة والإعلاميين، ومثالًا يعكس أخلاق وطيبة شخصيته، فخالص العزاء لأسرته وأبنائه “.

إسهامات جليلة وكبيرة:

وقال الاقتصادي عبدالرحمن أحمد، أسأل الله تعالى أن يغفر للراحل عبدالله الأحمري، ويرحمه ويكرم نزله ويوسع مدخله وأن يجازيه بالحسنات إحسانًا وبالسيئات عفوًا وغفرانًا، فقد كان مكافحًا فريدًا في ميدان العمل الاقتصادي النابض بالحياة، وله إسهامات جليلة وكبيرة في مجال التثمين العقاري بغرفة جدة، فرحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

قطاع التثمين العقاري:

واستذكر الاقتصادي محمد عبدالله مسيرة الفقيد فيقول: ربطتني به علاقة امتدت 35 عامًا، وجدته إنسانًا طموحًا مخلصًا لوطنه ومحبًا للجميع، كانت علاقته بالصحفيين علاقة أخوية، لا يتردد في الرد على تساؤلاتهم الاقتصادية أو العقارية، خبرته الكبيرة والواسعة في مجال الاقتصاد والعقار جعلته أحد أعمدة الغرفة التجارية بجدة إذ كان مسؤولًا عن قطاع التثمين العقاري، وحقق حقق نجاحات يشهدها الجميع تاركًا بصمة مهنية لن ينساها الجميع .

وأعرب عبدالله عن أحر تعازيه ومواساته لعائلة الفقيد وأسرته، سائلًا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جنانه.

الأحمري في سطور:

يشار إلى أن الخبير والمحلل الاقتصادي عبدالله سعد محمد الأحمري، حاصل على درجة الدكتوراه في “القانون الدولي” من كلية الحقوق بجامعة عين شمس؛ وذلك عن رسالته التي جاءت تحت عنوان “الاستخدام الآمن للقوانين والوعي بالقانون الدولي والقوانين المعاصرة والحديثة”، وهو كاتب أسبوعي في الزميلة البلاد في المواضيع ذات الشأن الاجتماعي والاقتصادي.

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