دول تشهد الخسوف الكلي للقمر .. وهذه مراحله

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

شهدت الكرة الأرضية اليوم الأربعاء 26 مايو 2021 الخسوف الكلي للقمر، إذ كان مشاهدًا بالعين المجردة في جميع أنحاء المحيط الهادئ وأجزاء من شرق آسيا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وغرب أمريكا الشمالية، لكنه كان غير مشاهد في الوطن العربي.

مراحل خسوف القمر:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن مراحل خسوف القمر تضمنت الآتي:

1- بدأ الخسوف الجزئي مع بداية دخول القمر إلى منطقة ظل الأرض الخسوف الجزئي عند الساعة 12:45 بعد الظهر (09:45 ص بتوقيت غرينتش).

2 – تبع ذلك بداية الخسوف الكلي مع دخول كامل قرص القمر في ظل الأرض عند الساعة 02:11 بعد الظهر (11:11 ص بتوقيت غرينتش)، إذ أخذ القمر لونًا نحاسيًا، وهذا اعتمد على كمية الغبار والغيوم الموجودة في الغلاف الجوي حول الأرض، وخلال الدقائق الأولى لبداية خسوف القمر الكلي تم رصد ظهور لون (أخضر مزرق) على إحدى حواف القمر، والسبب في ذلك اللون أن الضوء القادم من الشمس عند عبوره أعلى طبقة الستراتوسفير يخترق طبقة الأوزون التي تمتص الضوء الأحمر ويمر الضوء الأزرق ويصل إلى القمر، وتكرر ذلك في الدقائق الأولى بعد نهاية الخسوف الكلي أيضًا.

3 – وصل الخسوف الكلي ذروته العظمى عند الساعة 02:19 بعد الظهر (11:19 ص بتوقيت غرينتش)، ونظرًا لعدم عبور القمر مركز ظل الأرض لوحظ في هذا الوقت أن الجزء الشمالي من القمر بدأ أكثر إشراقًا من الجزء الجنوبي المغمور عميقًا في الظل.

4 – انتهى الخسوف الكلي عند الساعة 02:26 بعد الظهر (11:26 ص بتوقيت غرينتش) مع بداية خروج القمر من ظل الأرض، وبدأت المرحلة الثانية من الخسوف الجزئي والتي انتهت عند الساعة 03:52 عصرًا (12:52 بعد الظهر بتوقيت غرينتش) وتعود كامل إضاءة القمر، وانتهى الحدث الرئيسي.

الوصف بالقمر الدموي:

وخلص المهندس أبو زاهرة إلى القول، إن وصف الخسوف الكلي بالقمر الدموي أو قمر الدم المنتشر على نطاق واسع ليست تسمية علمية، إذ ظهرت للمرة الأولى في العام 2013 برغم ذلك أصبح هذا المصطلح يستخدم عند حدوث أي خسوف كلي للقمر.

وسابقًا أكد مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير أن خسوف القمر المتوقع يوم الأربعاء المقبل لن يكون مشاهدًا في المملكة.

شارك الخبر