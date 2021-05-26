استشارية أسنان : لا تتجاهلوا علاج فقاعات اللثة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضحت استشارية الأسنان الدكتورة هديل بافخر، أن البعض قد يلاحظ ظهور فقاعات اللثة بحجم صغير، وقد تكون هذه الفقاعة مجرد التهاب بسيط ويختفي من تلقاء نفسه، ولكن في بعض الحالات فإن ظهورها بشكل مستمر ومتكرر ومؤلم يمكن أن يكون حالة مرضية يستوجب مراجعة الطبيب لبحث السبب وعدم إهمال العلاج، ولذلك ينصح بعدم إهمال أي التهابات تظهر في الفم واللثة.

أسباب ظهور فقاعات اللثة

وقالت في تصريحات لـ “متابعات الخليج 365 “، هناك بعض الأسباب لظهور هذه الفقاعات منها:

قروح كانكر، وهي عبارة عن نتوءات صغيرة مستديرة ومؤلمة، قد تظهر في اللثة واللسان والخدين من الداخل والشفاه، وحوالي 80٪ من القروح يبلغ قطرها أقل من 1 سم ولا تسبب سوى ألم خفيف وتهيج، وعادة ما تختفي في غضون أسبوع، ويجب على المريض مراجعة الطبيب إذا استمرت القرحة لأكثر من 10 أيام.

القلاع الفموي أو داء المبيضات، وهو عدوى فطرية تصيب الفم، ويحدث بسبب فرط نمو نوع من الخميرة يسمى المبيضات، وقد يلاحظ الأشخاص المصابون بمرض القلاع الفموي ظهور فقاعات أو بقع بيضاء على اللثة أو الخدين الداخليين أو اللسان أو سقف الفم، وتشمل الأعراض الأخرى لمرض القلاع الفموي ألمًا شديدًا في الفم عند الأكل واحمرار في الفم، ويتم تشخيص هذه الحالة المرضية بسهولة بمجرد النظر، وقد يشمل العلاج استخدام المضادات الحيوية.

كيس اللثة، وهو عبارة عن كيس دهني ممتلئ بسوائل داخلية من الأنسجة المتواجدة في اللثة، يمكن أن يظهر هذا الكيس عندما تموت الأنسجة داخل السن، وتظهر مثل هذه التكسيات في الغالب في منطقة اللثة التي يتواجد فيها جذور أسنان ميتة، وتختلف بشكل كامل تكيسات اللثة عن خراجات اللثة، فالخراجات عبارة عن جيب من الصديد الذي يتطور بالقرب من جذر الأسنان بسبب عدوى بكتيرية.

خراج اللثة، وهو تراكم القيح داخل اللثة المحيطة بالسن، وهو استجابة الجهاز المناعي للعدوى، وقد يظهر خراج اللثة على شكل فقاعات حمراء تندفع عبر أنسجة اللثة الملتهبة، وغالبًا ما يكون هذا النوع من الخراج نتيجة لمرض شديد في اللثة أو التهاب، ويشمل علاج خراج اللثة عمل شق لتصريف الخراج وعلاج قناة الجذر وأحيانًا يكون العلاج خلع الأسنان المصابة.

فقاعات اللثة نمو غير سرطاني:

وبينت أن هناك أسبابًا أخرى لظهور فقاعات اللثة وهي الورم الليفي الفموي، وهو نمو غير سرطاني يتطور داخل الفم، ويمكن أن يكون حجم الفقاعات التي تسببها في اللثة من ملليمتر إلى عدة سنتيمترات، وتميل إلى أن تكون بيضاء أو وردية، بالإضافة إلى سرطان اللثة وهو نمو سرطاني أو تهيج يحدث في أي جزء من اللثة، ويمكن أن تختلف سرطانات اللثة في الملمس والمظهر، وقد تبدو مثل كتل أو نتوءات أو فقاعات أو مناطق سميكة أو بقع خشنة أو قشور أو تقرحات أو تهيجات مستمرة أو بقع حمراء أو بيضاء أو مناطق صغيرة متآكلة.

علاجات منزلية بسيطة:

واختتمت الدكتورة هديل بالقول: هناك بعض العلاجات المنزلية البسيطة لمواجهة فقاعات اللثة، الغرغرة بالمياه المالحة، شطف الفم بمحلول بنسبة 50-50 من الماء وبيروكسيد الهيدروجين، شطف الفم بعصير الثوم، وضع زيت القرنفل أو زيت شجرة الشاي على المنطقة المصابة من اللثة، ولكن إذا طالت مدة فقاعات اللثة فينصح بمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر لأمراض اللثة والفم تزيد من معدل نجاح العلاج، فترك الالتهابات كما هي يتسبب في حدوث النزيف، صدور رائحة الفم الكريهة، تصريف القيح، تورم اللثة، ألم الأذن، الحساسية لدرجات الحرارة الساخنة والباردة.

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