الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

بدء القبول في كلية الملك فهد الأمنية عبر أبشر توظيف

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (51) في كلية الملك فهد الأمنية.

وقالت الإدارة إن التقديم خلال الفترة من 17-22/10/1442 هـ عبر منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط وفق الشروط والضوابط المعلنة.

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