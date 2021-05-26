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مؤشر بلومبيرغ : المملكة ضمن أفضل 20 دولة بالعالم في التعامل مع جائحة كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مؤشر بلومبيرغ الخاص بتتبع أفضل الدول تعاملا مع عن أن المملكة ضمن أفضل 20 دولة في العالم تعاملا مع الفيروس.

واحتلت المملكة المركز الـ 19، بينما جاءت الإمارات في المركز الـ 12 في قائمة أفضل 20 دولة في العالم تعاملا مع الفيروس.

وأوضح المؤشر أن عدد الإصابات بين كل 100 ألف شخص في المملكة وصل إلى 85 إصابة فقط، بينما وصلت نسبة الوفيات 1.2% في الفترة من 25 أبريل الماضي وحتى 24 مايو الجاري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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