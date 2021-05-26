شكرا لمتابعة خبر عن مؤشر بلومبيرغ : المملكة ضمن أفضل 20 دولة بالعالم في التعامل مع جائحة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مؤشر بلومبيرغ الخاص بتتبع أفضل الدول تعاملا مع فيروس كورونا المستجد عن أن المملكة ضمن أفضل 20 دولة في العالم تعاملا مع الفيروس.

واحتلت المملكة المركز الـ 19، بينما جاءت الإمارات في المركز الـ 12 في قائمة أفضل 20 دولة في العالم تعاملا مع الفيروس.

وأوضح المؤشر أن عدد الإصابات بين كل 100 ألف شخص في المملكة وصل إلى 85 إصابة فقط، بينما وصلت نسبة الوفيات 1.2% في الفترة من 25 أبريل الماضي وحتى 24 مايو الجاري.