شكرا لمتابعة خبر عن فرض غرامة مالية على شركة سياحية لمخالفتها نظام السوق المالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلسها القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، على شركة سياحية.

وأكدت أن قرارها جاء نظرًا لمخالفتها الفقرة (ب) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية، وتعميم الهيئة رقم (ص/18/5977/5/7) وتاريخ 2018/09/20م.

وأضافت أن الشركة لم تزود الهيئة بعدد من المعلومات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في2020/12/31م، خلال المدة المحددة لها.