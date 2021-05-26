شكرا لمتابعة خبر عن "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 27 مسجداً بعد تعقيمها في 7 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 27 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 7 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 109 أيام 1371 مسجداً, وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها سبعة مساجد في كل من منطقتي مكة المكرمة وعسير، وستة مساجد بمنطقة القصيم، ومسجدان في كل من مناطق الشرقية والرياض وجازان، ومسجد في منطقة الباحة.

وبيّنت أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلينن إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة, داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.