شكرا لمتابعة خبر عن ‏شاهد.. المناهج التعليمية الجديدة لطلاب التعليم العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تقرير مصور عن المناهج التعليمية الجديدة لطلاب التعليم العام في المملكة، والتي كان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد أعلن عنها اليوم الأربعاء.

ونشرت قناة "العربية" تقرير يظهر تلك المناهج؛ حيث أعلن وزير التعليم عن التقويم الدراسي الجديد لعام 1443هـ للتعليم العام؛ متضمناً تطوير المناهج والخطط الدراسية، والفصول الثلاثة، وما يتبعها من تطويرات إضافية.

واعتبر وزير التعليم، تلك العناصر هي المفاصل الحيوية للتطوير؛ لمواكبة ومنافسة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية، ورؤية المملكة 2030.