شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الصحة توضح تأثير لقاح كورونا على الخصوبة والإنجاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأربعاء، حقيقة تأثير لقاح كورونا على الإنجاب أو الخصوبة.

وقال متحدث الصحة : إن لقاح كورونا المستجد ليس له أي علاقة أو ارتباط بمشاكل الإنجاب أو الخصوبة.

وأضاف : بأن اللقاحات من الدراسات والأبحاث التي مرت في مراحل اللقاحات المختلفة وخاصة التي معتمدة لدينا كلها تبين المأمونية بشكل عام وفي هذا الجانب.

وتابع : الإصابة بكورونا تؤثر على الخلايا التناسلية وتؤثر على قدرة الخصوبة والإنجاب.